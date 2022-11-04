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Главы МИД G7 призвали к мирному решению проблемы Тайваня

Главы МИД G7 призвали к мирному решению проблемы Тайваня Главы МИД стран G7 подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, призвав к мирному решению вопроса Тайваня.
Другие страны
4 ноября 2022 г. 08:58
Главы МИД G7 призвали к мирному решению проблемы Тайваня

Главы МИД стран G7 подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, призвав к мирному решению вопроса Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo со ссылкой на японское внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, по данным агентства, участники встречи согласились с важностью реализации концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Эту концепцию продвигают Япония, США и их союзники.

Вместе с тем стороны обсудили политику в отношении Китая с учетом того, что председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. По словам главы японского МИД Ёсимасы Хаяси, необходимо требовать от Китая, чтобы он "выполнял свои обязательства как держава". "В то же время мы должны передать (ему) готовность сотрудничать на основе своих позиций в тех областях, где возможно сотрудничество", - привел его слова телеканал NHK

Главы МИД G7 также осудили КНДР за ее ракетные пуски, которые заметно активизировались в последние дни. Это произошло на фоне начавшихся в понедельник самых масштабных за пять лет совместных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов.

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