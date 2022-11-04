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Главы МИД G7 отвергли информацию РФ о готовности Киева применить "грязную бомбу"

Главы МИД G7 отвергли информацию РФ о готовности Киева применить "грязную бомбу" Главы МИД G7 отвергли информацию России о готовности Киева применить "грязную бомбу".
Другие страны
4 ноября 2022 г. 17:32
Главы МИД G7 отвергли информацию РФ о готовности Киева применить грязную бомбу

Главы МИД G7 отвергли информацию России о готовности Киева применить "грязную бомбу".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств стран Большой семерки.

Отметим, что 2 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что России известно о планах Киева насчет "грязной бомбы" и размещения на территории Украины ядерного оружия стран НАТО. На следующий день эксперты МАГАТЭ сообщили, что не нашли признаков разработки такой бомбы на территории Украины.

В ходе сегодняшнего заседания главы МИД G7 отметили, что будет создан координационный механизм для оказания поддержки в восстановлении Украины.

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Версия на английском языке G7 foreign ministers dismiss Russian reports of Kyiv's readiness to use 'dirty bomb'

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