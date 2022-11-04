Главы МИД G7 отвергли информацию РФ о готовности Киева применить "грязную бомбу"

Главы МИД G7 отвергли информацию России о готовности Киева применить "грязную бомбу".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств стран Большой семерки.
Отметим, что 2 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что России известно о планах Киева насчет "грязной бомбы" и размещения на территории Украины ядерного оружия стран НАТО. На следующий день эксперты МАГАТЭ сообщили, что не нашли признаков разработки такой бомбы на территории Украины.
В ходе сегодняшнего заседания главы МИД G7 отметили, что будет создан координационный механизм для оказания поддержки в восстановлении Украины.