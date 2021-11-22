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Главы МИД G7 обсудят тему защиты прав человека

Главы МИД G7 обсудят тему защиты прав человека Министры иностранных дел и по вопросам развития стран Группы семи (G7) 10-12 декабря проведут встречу в Ливерпуле, на которой будет обсуждаться тема защиты прав человека, а также вопросы глобального здравоохранения и обеспечения экономической устойчивости
Другие страны
22 ноября 2021 г. 08:52
Главы МИД G7 обсудят тему защиты прав человека

Министры иностранных дел и по вопросам развития стран Группы семи (G7) 10-12 декабря проведут встречу в Ливерпуле, на которой будет обсуждаться тема защиты прав человека, а также вопросы глобального здравоохранения и обеспечения экономической устойчивости после пандемии COVID-19.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном МИД председательствующей в "семерке" Великобритании.

"Министры иностранных дел и по вопросам развития обсудят ряд глобальных проблем, включая экономическую устойчивость после пандемии, глобальное здравоохранение и права человека", - отмечается в документе.

На встречу также приглашены представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что отражает стремление Соединенного Королевства активно развивать отношения с Индо-Тихоокеанским регионом после Brexit.

Предыдущая встреча глав МИД G7 состоялась в мае в Лондоне. Лидеры неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в свою очередь провели встречу 11-13 июня в английском графстве Корнуолл.

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