О нас
Аудио новости

Главы МИД G7 обсудят ситуацию вокруг Украины 27 февраля

Главы МИД G7 обсудят ситуацию вокруг Украины 27 февраля Министры иностранных дел Группы семи в воскресенье проведут совещание, в ходе которого обсудят ситуацию вокруг Украины и военную операцию России.
Другие страны
27 февраля 2022 г. 08:59
Главы МИД G7 обсудят ситуацию вокруг Украины 27 февраля

Министры иностранных дел Группы семи в воскресенье проведут совещание, в ходе которого обсудят ситуацию вокруг Украины и военную операцию России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала NHK глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

"На сегодня запланировано совещание министров (иностранных дел – ред.) G7", - сказал он. По словам Хаяси, страны Группы семи разделяют общие ценности и должны продолжать тесную координацию по ситуации вокруг Украины.

Япония в вопросе отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT будет действовать в координации с Западом, а также с учетом влияния на рынок, заявил Хаяси.

"Мы в курсе, что ЕС и США примут такие меры. Кроме того, мы в курсе, что от Украины звучали призывы к подобного рода шагам. Мы со своей стороны также должны действовать с учетом влияния на рынки", - сказал он. Говоря о дополнительных санкциях против РФ из-за военной операции в Украине в целом, Хаяси добавил, что в этом вопросе Япония будет координировать свои действия с США и ЕС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Франция увеличит поставки вооружения в Украину
Франция увеличит поставки вооружения в Украину
27 февраля 2022 г. 08:44
Российские войска обстреляли радиоактивный объект Киева
Российские войска обстреляли радиоактивный объект Киева
27 февраля 2022 г. 08:39
В Колумбии после взрыва на шахте 15 человек числятся пропавшими без вести
В Колумбии после взрыва на шахте 15 человек числятся пропавшими без вести
27 февраля 2022 г. 08:25
В Австралии в результате наводнения погибли шесть человек
В Австралии в результате наводнения погибли шесть человек
27 февраля 2022 г. 07:49
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
27 февраля 2022 г. 06:26
Российские войска ударили по нефтебазе в Василькове
ВидеоРоссийские войска ударили по нефтебазе в Василькове
27 февраля 2022 г. 04:51
Свыше тысячи французских военных укрепят восточный фланг НАТО
Свыше тысячи французских военных укрепят восточный фланг НАТО
27 февраля 2022 г. 04:23
Инициативу о вступлении Финляндии в НАТО рассмотрит парламент
Инициативу о вступлении Финляндии в НАТО рассмотрит парламент
27 февраля 2022 г. 03:57
Над Киевом сбили два российских самолета
Над Киевом сбили два российских самолета
27 февраля 2022 г. 03:33
Главы МИД ЕС проведут экстренную видеоконференцию по ситуации в Украине
Главы МИД ЕС проведут экстренную видеоконференцию по ситуации в Украине
27 февраля 2022 г. 01:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi