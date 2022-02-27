Главы МИД G7 обсудят ситуацию вокруг Украины 27 февраля

Министры иностранных дел Группы семи в воскресенье проведут совещание, в ходе которого обсудят ситуацию вокруг Украины и военную операцию России.

Министры иностранных дел Группы семи в воскресенье проведут совещание, в ходе которого обсудят ситуацию вокруг Украины и военную операцию России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала NHK глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

"На сегодня запланировано совещание министров (иностранных дел – ред.) G7", - сказал он. По словам Хаяси, страны Группы семи разделяют общие ценности и должны продолжать тесную координацию по ситуации вокруг Украины.

Япония в вопросе отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT будет действовать в координации с Западом, а также с учетом влияния на рынок, заявил Хаяси.

"Мы в курсе, что ЕС и США примут такие меры. Кроме того, мы в курсе, что от Украины звучали призывы к подобного рода шагам. Мы со своей стороны также должны действовать с учетом влияния на рынки", - сказал он. Говоря о дополнительных санкциях против РФ из-за военной операции в Украине в целом, Хаяси добавил, что в этом вопросе Япония будет координировать свои действия с США и ЕС.