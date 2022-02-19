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Главы МИД G7 на встрече в Мюнхене выразили солидарность с Украиной

Главы МИД G7 на встрече в Мюнхене выразили солидарность с Украиной Главы МИД G7 на встрече в Мюнхене выразили солидарность с Украиной.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 17:26
Главы МИД G7 на встрече в Мюнхене выразили солидарность с Украиной

Главы МИД G7 на встрече в Мюнхене выразили солидарность с Украиной.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам глава МИД ФРГ Анналена Бербок после встречи с коллегами из стран "семерки" в Мюнхене.

"Мы встретились сегодня, чтобы выразить солидарность с Украиной, - добавила она. - Мы видим серьезный кризис в вопросах безопасности, мы - представители G7 - находимся на стороне Украины".

"Мы готовы к разным сценариям, война в Европе стала бы самым плохим, и мы делаем все, чтобы его избежать", - добавила министр.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) состоялась сегодня на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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