Главы МИД G7 на встрече в Мюнхене выразили солидарность с Украиной

Главы МИД G7 на встрече в Мюнхене выразили солидарность с Украиной.

Главы МИД G7 на встрече в Мюнхене выразили солидарность с Украиной.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам глава МИД ФРГ Анналена Бербок после встречи с коллегами из стран "семерки" в Мюнхене.

"Мы встретились сегодня, чтобы выразить солидарность с Украиной, - добавила она. - Мы видим серьезный кризис в вопросах безопасности, мы - представители G7 - находимся на стороне Украины".

"Мы готовы к разным сценариям, война в Европе стала бы самым плохим, и мы делаем все, чтобы его избежать", - добавила министр.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) состоялась сегодня на полях Мюнхенской конференции по безопасности.