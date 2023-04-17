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Главы МИД G7 договорились сотрудничать в решении проблем Центральной Азии

Главы МИД G7 договорились сотрудничать в решении проблем Центральной Азии Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) договорились сотрудничать в решении проблем, с которыми сталкиваются страны Центральной Азии.
Другие страны
17 апреля 2023 г. 15:22
Главы МИД G7 договорились сотрудничать в решении проблем Центральной Азии

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) договорились сотрудничать в решении проблем, с которыми сталкиваются страны Центральной Азии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Касательно Центральной Азии министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси указал на важность оказания поддержки пяти странам Центральной Азии (Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану) в решении конкретных проблем, с которыми они сталкиваются", - сообщили организаторы встречи. Министры также разделили мнение, что страны G7 продолжат сотрудничать в решении проблем региона.

Япония в последнее время уделяет большое внимание развитию отношений со странами Центральной Азии. В ноябре 2022 года в Токио была создана Ассоциация депутатов парламента за дружбу между Японией и странами Центральной Азии. В 2023 году Япония председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме.

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