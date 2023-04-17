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Главы МИД G7 договорились сохранять санкции против России и продолжать поддержку Украины

Главы МИД G7 договорились сохранять санкции против России и продолжать поддержку Украины Главы МИД G7 договорились продолжать поддержку Украины и сохранять санкции против России, а также сотрудничать для ужесточения контроля над соблюдением ограничительных мер.
Другие страны
17 апреля 2023 г. 08:59
Главы МИД G7 договорились сохранять санкции против России и продолжать поддержку Украины

Главы МИД G7 договорились продолжать поддержку Украины и сохранять санкции против России, а также сотрудничать для ужесточения контроля над соблюдением ограничительных мер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом они заявили на посвященной ситуации вокруг Украины сессии в рамках встречи глав МИД "большой семерки", проходящей в Каруидзаве (японская префектура Нагано).

"G7 подтвердила, что будет сохранять жесткие санкции против России, а также продолжать оказывать мощную поддержку Украине", - говорится в сообщении организаторов мероприятия, поступившем в распоряжение ТАСС. Кроме того, они "договорились укреплять сотрудничество в отношении борьбы с уклонением от санкций и в противодействии поставкам вооружений России третьими странами".

В этой связи глава японского МИД Ёсимаса Хаяси, председательствующий на заседании, отметил важность "укрепления сотрудничества со странами, в том числе Глобального Юга". Эти развивающиеся государства не присоединяются к санкционной политике в отношении Москвы, занимая нейтральную позицию.

Главы МИД G7 также осудили решение России разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Хаяси в этой связи высказал мнение, что это решение "приведет к дальнейшей эскалации ситуации".

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Версия на азербайджанском языке G7 XİN başçıları Rusiyaya qarşı sanksiyaları saxlamaq barədə razılığa gəliblər

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