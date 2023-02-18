Главы МИД G7 договорились продолжить помощь Украине и усилить санкции против РФ

Главы МИД стран "Большой семерки" договорились усилить антироссийские санкции и призвать третьи государства прекратить поддержку Москвы. Встреча министров прошла в Мюнхене на полях конференции по безопасности, где председателем впервые выступала Япония.

Главы МИД стран "Большой семерки" договорились усилить антироссийские санкции и призвать третьи государства прекратить поддержку Москвы. Встреча министров прошла в Мюнхене на полях конференции по безопасности, где председателем впервые выступала Япония.

Как передает Report, об этом сообщил внешнеполитическое ведомство Японии.

Министры сошлись во мнении о том, что санкций в отношении РФ необходимо сохранить и ужесточить.

В сообщении отмечается, что основной темой дискуссии стал украинский кризис. Стороны условились продолжить активное сотрудничество с Киевом для "поддержания мирового порядка, основанного на главенстве закона". Кроме того, было подтверждено намерение продолжать оказывать помощь Украине.

В апреле министры вновь встретятся в городе Нагано, а в мае пройдет саммит в Хиросиме.