Главы МИД ФРГ, РФ, Франции выступают за встречу контактной группы по Украине

Баку. 02 января. REPORT.AZ/Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел 2 января телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Франции - Лораном Фабиусом и Украины - Павлом Климкиным. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством ФРГ.

"В центре внимания была ситуация на востоке Украины, в особенности, следующие шаги по реализации Минских договоренностей. Было выражено единство относительно того, что встреча Контактной группы должна состояться как можно скорее. Министры иностранных дел договорились продолжать совместно работать над этим", - отмечается в сообщении.