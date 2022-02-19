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Главы МИД Франции и России обсудили ситуацию вокруг Украины

Главы МИД Франции и России обсудили ситуацию вокруг Украины Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил глубокую озабоченность в связи с эскалацией на востоке Украины в последние дни. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении французского
Другие страны
19 февраля 2022 г. 14:50
Главы МИД Франции и России обсудили ситуацию вокруг Украины

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил глубокую озабоченность в связи с эскалацией на востоке Украины в последние дни. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении французского МИД, распространенном сегодня по итогам телефонного разговора Ле Дриана с российским министром.

"Глава МИД Франции, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, провел 19 февраля телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ле Дриан выразил свою глубокую озабоченность эскалацией на востоке Украины в последние дни", - говорится в заявлении французского министерства.

"Многочисленные нарушения режима прекращения огня, констатированные миссией ОБСЕ, противоречат обязательствам, взятым в ходе контактов в нормандском формате (Россия, Франция, Германия, Украина)", - считают в МИД Франции.

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Версия на английском языке French, Russian FMs discusss situation around Ukraine
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Fransa XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

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