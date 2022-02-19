Главы МИД Франции и России обсудили ситуацию вокруг Украины

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил глубокую озабоченность в связи с эскалацией на востоке Украины в последние дни. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении французского

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил глубокую озабоченность в связи с эскалацией на востоке Украины в последние дни. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении французского МИД, распространенном сегодня по итогам телефонного разговора Ле Дриана с российским министром.

"Глава МИД Франции, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, провел 19 февраля телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ле Дриан выразил свою глубокую озабоченность эскалацией на востоке Украины в последние дни", - говорится в заявлении французского министерства.

"Многочисленные нарушения режима прекращения огня, констатированные миссией ОБСЕ, противоречат обязательствам, взятым в ходе контактов в нормандском формате (Россия, Франция, Германия, Украина)", - считают в МИД Франции.