Главы МИД Франции и Германии прибыли в столицу Ливии

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро и глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыли в столицу Ливии Триполи. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного французского дипломата.

По данным агентства, в ходе визита Эйро и Штайнмайер намерены провести переговоры с руководителем правительства национального единства Файезом ас-Сараджем и предложить ему поддержку в обеспечении стабильности в стране.

По словам дипломата, «этому правительству нет альтернативы, Сарадж олицетворяет собой политическое решение» Ливии. Он отметил, что главу этого правительства многие поддерживают в настоящее время, так что этому правительству необходимо уделить внимание.