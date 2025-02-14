Главы МИД европейских стран и Каллас обсудят с Келлогом Украину

Министры иностранных дел Италии, Франции, Испании, Германии, Польши и глава дипломатии ЕС Кая Каллас на полях Мюнхенской конференции по безопасности проведут встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.

Министры иностранных дел Италии, Франции, Испании, Германии, Польши и глава дипломатии ЕС Кая Каллас на полях Мюнхенской конференции по безопасности проведут встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Италии, встреча будет посвящена перспективам урегулирования российско-украинского конфликта.

"Тот факт, что идет диалог США и РФ на высоком уровне, является положительным сигналом. Мы, европейцы, должны объединиться и работать над установлением мира на нашем континенте. Мы заинтересованы не во временном мире, а в справедливом, прочном мире, который бы не означал капитуляцию Киева", - сказал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни перед отбытием в Мюнхен.

В западных СМИ все чаще звучит предположение, что украинское урегулирование будет обсуждаться на двусторонней основе между лидерами РФ и США при отстранении Европы и формальном участии Киева. ЕС настаивает на том, что должен играть важную роль в достижении соглашения.