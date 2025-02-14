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Главы МИД европейских стран и Каллас обсудят с Келлогом Украину

Главы МИД европейских стран и Каллас обсудят с Келлогом Украину Министры иностранных дел Италии, Франции, Испании, Германии, Польши и глава дипломатии ЕС Кая Каллас на полях Мюнхенской конференции по безопасности проведут встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 21:27
Главы МИД европейских стран и Каллас обсудят с Келлогом Украину

Министры иностранных дел Италии, Франции, Испании, Германии, Польши и глава дипломатии ЕС Кая Каллас на полях Мюнхенской конференции по безопасности проведут встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Италии, встреча будет посвящена перспективам урегулирования российско-украинского конфликта.

"Тот факт, что идет диалог США и РФ на высоком уровне, является положительным сигналом. Мы, европейцы, должны объединиться и работать над установлением мира на нашем континенте. Мы заинтересованы не во временном мире, а в справедливом, прочном мире, который бы не означал капитуляцию Киева", - сказал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни перед отбытием в Мюнхен.

В западных СМИ все чаще звучит предположение, что украинское урегулирование будет обсуждаться на двусторонней основе между лидерами РФ и США при отстранении Европы и формальном участии Киева. ЕС настаивает на том, что должен играть важную роль в достижении соглашения.

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