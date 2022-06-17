Главы МИД ЕС в Брюсселе обсудят вопрос экспорта зерна из Украины

Встреча глав МИД Евросоюза (ЕС) пройдет 20 июня в Брюсселе, на которой главной темой станет ситуация вокруг Украины, в том числе возможности поставок зерна из этой страны.

Встреча глав МИД Евросоюза (ЕС) пройдет 20 июня в Брюсселе, на которой главной темой станет ситуация вокруг Украины, в том числе возможности поставок зерна из этой страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил высокопоставленный источник в ЕС.

По его словам, существуют разные варианты экспорта украинского зерна, но для ЕС предпочтителен путь по Черному морю, поскольку это единственный путь вывезти большие объемы зерна. "Поэтому мы приветствуем усилия ООН", — пояснил источник.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки.