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Главы МИД ЕС утвердили решение о выделении Украине еще 500 млн евро

Главы МИД ЕС утвердили решение о выделении Украине еще 500 млн евро Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) утвердили решение о выделении Украине еще 500 млн евро на закупки оружия из Европейского фонда мира, доведя общую сумму до 2 млрд евро.
Другие страны
16 мая 2022 г. 23:16
Главы МИД ЕС утвердили решение о выделении Украине еще 500 млн евро

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) утвердили решение о выделении Украине еще 500 млн евро на закупки оружия из Европейского фонда мира, доведя общую сумму до 2 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы решили выделить дополнительно 500 млн евро для поставок вооружений. Теперь сумма помощи из Европейского фонда мира достигает 2 млрд евро", - сказал он.

Также он сообщил, что ЕС не признает ни одного квадратного километра территории Украины, которая присоединится к России.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Ukraynaya 500 milyon avroluq maliyyə yardımını təsdiqləyib

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