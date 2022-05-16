Главы МИД ЕС утвердили решение о выделении Украине еще 500 млн евро

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) утвердили решение о выделении Украине еще 500 млн евро на закупки оружия из Европейского фонда мира, доведя общую сумму до 2 млрд евро.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) утвердили решение о выделении Украине еще 500 млн евро на закупки оружия из Европейского фонда мира, доведя общую сумму до 2 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы решили выделить дополнительно 500 млн евро для поставок вооружений. Теперь сумма помощи из Европейского фонда мира достигает 2 млрд евро", - сказал он.

Также он сообщил, что ЕС не признает ни одного квадратного километра территории Украины, которая присоединится к России.