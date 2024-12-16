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Главы МИД ЕС утвердили 15-й пакет санкций в отношении РФ

Главы МИД ЕС утвердили 15-й пакет санкций в отношении РФ Главы МИД ЕС окончательно утвердили 15-й пакет санкций в отношении России.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 13:57
Главы МИД ЕС утвердили 15-й пакет санкций в отношении РФ

Главы МИД ЕС окончательно утвердили 15-й пакет санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Санкции направлены на борьбу с "теневым флотом танкеров", с помощью которого, по утверждению ЕС, Москва обходит установленный странами G7 и их партнерами ценовой потолок на нефть.

Кроме того, в список персональных санкций включили 54 физлица и 30 организаций из России, Китая и КНДР.

ЕС также ввел экспортные ограничения против 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ за поставки РФ товаров двойного назначения.

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