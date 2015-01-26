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    Главы МИД ЕС проведут экстренную встречу по Украине 29 января

    Участники встречи обсудят события в Мариуполе

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Главы МИД 28 стран Евросоюза соберутся на экстренную встречу по ситуации на Украине 29 января в Брюсселе. Как сообщает Report, об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на  дипломатический источник в бельгийской столице.

    Отметим, экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, связанное с событиями в Мариуполе, также пройдет в Брюсселе. 

    Оно было созвано в связи с обстрелом 24 января Мариуполя, в результате которого погибли 30 жителей города, в том числе двое детей, более 100 человек получили ранения.

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