Главы МИД ЕС поддержали использование активов РФ для Украины

Главы МИД стран Евросоюза поддержали идею использования доходов от замороженных активов России для поставок оружия Украине, но принятие окончательного решения пока отложено.

Главы МИД стран Евросоюза поддержали идею использования доходов от замороженных активов России для поставок оружия Украине, но принятие окончательного решения пока отложено.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел государств - членов сообщества в Брюсселе.

"После дискуссии сегодня я увидел сильную поддержку. Некоторые страны хотят больше деталей, но в целом есть сильная поддержка идеи о том, чтобы взять доходы от активов и использовать их в интересах Украины. Как? Оказать военную помощь в рамках Европейского фонда мира, а также усилить оборонную базу Украины. Не могу сказать, что было единство, но есть сильный консенсус насчет принятия такого решения", - сообщил он. Боррель отметил, что окончательное решение пока не принято, но может быть утверждено до или во время саммита ЕС 21-22 марта.

На вопрос журналистов о том, связаны ли сложности с принятием решения с намерением Брюсселя использовать средства от активов РФ для военной помощи Украине, Боррель сказал: "Нет, не думаю. Есть проблема относительно легальной базы и возможных финансовых последствий".

Боррель подчеркнул, что ни одна из стран не выступила против использования прибыли от российских активов.