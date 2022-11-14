Главы МИД ЕС планируют утвердить военную миссию для Украины и новые санкции против Ирана

Главы МИД Евросоюза проведут 14 ноября в Брюсселе очередное заседание Совета по иностранным делам, на котором планируется утвердить миссию по оказанию военной помощи Украине и принять новые санкции против Ирана.

Главы МИД Евросоюза проведут 14 ноября в Брюсселе очередное заседание Совета по иностранным делам, на котором планируется утвердить миссию по оказанию военной помощи Украине и принять новые санкции против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

Помощь Киеву подразумевает подготовку и экипировку до 15 тыс. военных Вооруженных сил Украины. На тренировочную миссию, которая рассчитана на два года, выделят 106,7 млн евро. Подготовка украинских солдат будет проходить в Польше и Германии.

Кроме того, на встрече обсудят расширение санкций против Ирана.

Также главы внешнеполитических ведомств Евросоюза могут затронуть тему отношений с Россией, однако каких-либо решений принимать не собираются.