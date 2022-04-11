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Главы МИД ЕС отправят миссию в Украину

Главы МИД ЕС отправят миссию в Украину Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили отправить миссию в Украину для сбора доказательств военных преступлений и предоставить финансовую помощь для этой работы.
Другие страны
11 апреля 2022 г. 20:38
Главы МИД ЕС отправят миссию в Украину

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили отправить миссию в Украину для сбора доказательств военных преступлений и предоставить финансовую помощь для этой работы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Консультативная миссия ЕС, которая находилась в Украине до войны, будет развернута теперь, чтобы помогать собирать доказательства военных преступлений на месте", - сказал он, подчеркнув, что ЕС предоставит для этого финансовую помощь.​​​​

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Версия на английском языке EU foreign ministers to send mission to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Aİ ölkələrinin XİN başçıları Ukraynaya missiya göndərəcək

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