Главы МИД ЕС отправят миссию в Украину

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили отправить миссию в Украину для сбора доказательств военных преступлений и предоставить финансовую помощь для этой работы.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили отправить миссию в Украину для сбора доказательств военных преступлений и предоставить финансовую помощь для этой работы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Консультативная миссия ЕС, которая находилась в Украине до войны, будет развернута теперь, чтобы помогать собирать доказательства военных преступлений на месте", - сказал он, подчеркнув, что ЕС предоставит для этого финансовую помощь.​​​​