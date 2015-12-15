Главы МИД ЕС одобрили маркировку, вызвавшую протест Израиля

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Главы МИД стран-членов Евросоюза на встрече в понедельник поддержали европейскую директиву о маркировке товаров, производимых еврейским государством на оккупированных территориях, собираясь при этом поддерживать хорошие отношения с Израилем, опротестовавшим маркировку, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Один пункт (дискуссии) связан с ближневосточным мирным процессом, в частности, после принятия технической директивы об указании происхождения. Мы обсудили это с министрами и вместе решили, и мне важно было передать этот сигнал публично, что Совет и ЕС остаются едиными по этим техническим директивам об указании происхождения, что никоим образом не является бойкотом и не может быть интерпретировано таким образом", — сказала Могерини журналистам после заседания глав МИД стран ЕС.

По ее словам, на заседании также была выражена единогласная поддержка "участию в ближневосточном мирном процессе и в более широком контексте — двусторонним отношениям с Израилем".

Месяц назад ЕК одобрила директиву, которая запрещает странам ЕС использовать клеймо "сделано в Израиле" на продукции, импортируемой из поселений Западного берега реки Иордан, с Голанских высот или Восточного Иерусалима. Требование ясно указывать происхождение товаров превращает их, как считают израильтяне, в удобную мишень для бойкотов и иных протестных акций.

В ответ МИД Израиля сообщил, что приостанавливает дипломатические контакты с институтами и представителями Евросоюза на тему урегулирования конфликта с Палестиной.