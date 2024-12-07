Главы МИД ЕС обсудят вопрос прерывания процесса евроинтеграции Грузии

Министры иностранных дел Евросоюза на ближайшей встрече намерены обсудить приостановку вступления Грузии в сообщество, а также двусторонние отношения с Тбилиси.

Министры иностранных дел Евросоюза на ближайшей встрече намерены обсудить приостановку вступления Грузии в сообщество, а также двусторонние отношения с Тбилиси.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран Веймарского треугольника (Германия, Франция, Польша).

"Мы, министры иностранных дел стран Веймарского треугольника, сожалеем о решении правящей партии "Грузинская мечта" отложить обсуждение вопроса о членстве в ЕС и отказаться от финансовой поддержки ЕС до 2028 года", - говорится в коммюнике. В нем утверждается, что действия "Грузинской мечты" с начала 2024 года "привели к фактическому прерыванию процесса вступления страны в Евросоюз", а принятые властями Грузии меры подвергают страну внешней и внутренней нестабильности.

"Мы вынесем этот вопрос на рассмотрение следующего Совета по иностранным делам, чтобы принять соответствующие меры на уровне Европейского союза, и, кроме того, мы изучим последствия действий "Грузинской мечты" для двусторонних отношений с нашими странами", - подчеркивается в заявлении.

Министры заверили, что будут поддерживать демократические и европейские устремления грузинского народа.