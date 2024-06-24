Главы МИД ЕС обсудят Украину и Грузию, утвердят новые санкции против России

Конфликты в Украине и Ближнем Востоке будут в центре внимания последнего перед летними каникулами заседания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза в Люксембурге.

Конфликты в Украине и Ближнем Востоке будут в центре внимания последнего перед летними каникулами заседания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза в Люксембурге.

Как сообщает Report , сначала глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформирует европейских коллег о ситуации на линии боевого соприкосновения и срочных военных потребностях страны.

После этого министры обсудят предоставление военной помощи Украине, а также соглашение о гарантиях безопасности, которое Брюссель и Киев хотят подписать 26 июня.

Какие именно пункты входят в текст по гарантиям безопасности ЕС для Украины не сообщается. В рамках дискуссии по Украине министры, как ожидается, утвердят 14-й пакет антироссийских санкций, рассказал представитель ЕС.

Кроме того, главы МИД обсудят использование прибыли от замороженных активов РФ для военной помощи Киеву. В связи с этим, как ожидается, по итогам встречи может быть объявлено о новом решении по этому вопросу. Речь идет о возможности перевода части прибыли от активов РФ в Европейский фонд мира, из которого финансируются военные поставки для Украины.

Министры также сосредоточат внимание на обстановке на Ближнем Востоке, включая гуманитарную ситуацию в секторе Газа, растущую напряженность на северной границе Израиля и продолжающиеся усилия по деэскалации конфликта. Еще одной темой встречи станет ситуация в Грузии после принятия закона об иноагентах. По словам представителя ЕС, министры обсудят действия сообщества.

Решений на этот счет пока также не ожидается.