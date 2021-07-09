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Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Афганистане на встрече в Брюсселе

Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Афганистане на встрече в Брюсселе Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Афганистане на заседании Совета ЕС в Брюсселе 12 июля, а также возможности Евросоюза оказать содействие для установления мира в этой стране после вывода оттуда военнослужащих западных стран. Как передает Report со ссылкой н
Другие страны
9 июля 2021 г. 18:35
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Афганистане на встрече в Брюсселе

Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Афганистане на заседании Совета ЕС в Брюсселе 12 июля, а также возможности Евросоюза оказать содействие для установления мира в этой стране после вывода оттуда военнослужащих западных стран. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Министры обсудят ситуацию в Афганистане. Мы видим, что движение "Талибан" (запрещено в России) не предпринимает действия, направленные на реализацию мирного политического процесса. Министры рассмотрят возможности ЕС оказать содействие для установления мира", - заявил европейский дипломат.

Столкновения между афганскими правительственными силами и талибами стали более интенсивными после сделанного 14 апреля заявления президента США Джо Байдена о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. Теми же темпами свои контингенты из этой страны выводят другие государства НАТО и их партнеры.

Афганские официальные лица неоднократно сообщали, что движение "Талибан" наращивает темпы наступления.

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