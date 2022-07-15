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Главы МИД ЕС обсудят 18 июля новые санкции против России

Главы МИД ЕС обсудят 18 июля новые санкции против России Главы МИД Евросоюза на плановой встрече в Брюсселе 18 июля обсудят новые санкции против России и дополнительную военную помощь Киеву.
Другие страны
15 июля 2022 г. 16:32
Главы МИД ЕС обсудят 18 июля новые санкции против России

Главы МИД Евросоюза на плановой встрече в Брюсселе 18 июля обсудят новые санкции против России и дополнительную военную помощь Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Министры обсудят новые санкции против России, мы сейчас работаем над рядом мер", - заявил он. Ранее ряд европейских источников сообщил, что ЕС намерен до конца июля принять седьмой пакет санкций против России, включая запрет на экспорт российского золота и определенное смягчение рестрикций, которые могут подрывать производство и экспорт продовольствия.

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