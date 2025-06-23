Главы МИД ЕС обсудили взаимоотношения с Китаем

Евросоюз должен реалистично подходить к отношениям с Китаем.

Евросоюз должен реалистично подходить к отношениям с Китаем.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

"Китай является одним из крупнейших торговых партнеров ЕС, мы тесно сотрудничаем в таких вопросах, как изменение климата", - отметила она.

Но любые отношения требуют доли реализма, подчеркнула Каллас. "Китай способствует войне России. НАТО считает, что Китай является ключевым пособником войны России против Украины. Он осуществляет кибератаки, вмешивается в наши демократии, использует принудительные торговые практики", - сказала верховный представитель ЕС.

По словам Каллас, эти аспекты способствуют возникновению напряженности, мешая дальнейшему продуктивному развитию отношений между ЕС и КНР. Поэтому и было решено обсудить данный вопрос на встрече перед саммитом Европейского союза и Китая в следующем месяце.

Но никаких комментариев касательно мнений, высказанных министрами по данному вопросу, она не дала.