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Главы МИД ЕС намерены утвердить санкции против РФ и Ирана

Главы МИД ЕС намерены утвердить санкции против РФ и Ирана Министры иностранных дел 27 стран ЕС соберутся в понедельник на последнее в 2022 году плановое заседание Совета ЕС по иностранным делам. Они намерены утвердить девятый пакет санкций против РФ, новые санкции против Ирана, а также согласовать механизм финан
Другие страны
12 декабря 2022 г. 02:20
Главы МИД ЕС намерены утвердить санкции против РФ и Ирана

Министры иностранных дел 27 стран ЕС соберутся в понедельник на последнее в 2022 году плановое заседание Совета ЕС по иностранным делам. Они намерены утвердить девятый пакет санкций против РФ, новые санкции против Ирана, а также согласовать механизм финансирования макрофинансовой помощи Киеву на 2023 год в размере €18 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, министры обсудят увеличение на €2 млрд потолка финансирования Европейского фонда мира, через который оплачиваются поставки оружия на Украину.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отчитается перед министрами о ходе реализации программы Евросоюза по подготовки военных для украинских вооруженных формирований.

Параллельно в Брюсселе состоится первая с начала войны в Украине встреча глав МИД государств программы ЕС "Восточное партнерство" и с момента решения ЕС предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будет принимать участие в дискуссии по видеосвязи.

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Версия на азербайджанском языке Aİ XİN başçıları Rusiya və İrana qarşı sanksiyaları təsdiqləmək niyyətindədirlər

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