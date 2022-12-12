Главы МИД ЕС намерены утвердить санкции против РФ и Ирана

Министры иностранных дел 27 стран ЕС соберутся в понедельник на последнее в 2022 году плановое заседание Совета ЕС по иностранным делам. Они намерены утвердить девятый пакет санкций против РФ, новые санкции против Ирана, а также согласовать механизм финан

Министры иностранных дел 27 стран ЕС соберутся в понедельник на последнее в 2022 году плановое заседание Совета ЕС по иностранным делам. Они намерены утвердить девятый пакет санкций против РФ, новые санкции против Ирана, а также согласовать механизм финансирования макрофинансовой помощи Киеву на 2023 год в размере €18 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, министры обсудят увеличение на €2 млрд потолка финансирования Европейского фонда мира, через который оплачиваются поставки оружия на Украину.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отчитается перед министрами о ходе реализации программы Евросоюза по подготовки военных для украинских вооруженных формирований.

Параллельно в Брюсселе состоится первая с начала войны в Украине встреча глав МИД государств программы ЕС "Восточное партнерство" и с момента решения ЕС предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будет принимать участие в дискуссии по видеосвязи.