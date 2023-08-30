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Главы МИД ЕС 31 августа могут обсудить переворот в Габоне

Главы МИД ЕС 31 августа могут обсудить переворот в Габоне Евросоюз пока не имеет подтверждения сообщений о военном перевороте в Габоне, если информация подтвердится, ситуация в этой стране будет вынесена на обсуждение глав МИД сообщества в Толедо 31 августа.
Другие страны
30 августа 2023 г. 11:19
Главы МИД ЕС 31 августа могут обсудить переворот в Габоне

Евросоюз пока не имеет подтверждения сообщений о военном перевороте в Габоне, если информация подтвердится, ситуация в этой стране будет вынесена на обсуждение глав МИД сообщества в Толедо 31 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Толедо, которая предваряет совещание глав МИД.

"Я получил новости только ранним утром, они пока слишком путаные. Если все подтвердится, это еще один военный переворот, который увеличивает нестабильность во всем регионе. Если информация подтвердится, я вынесу ее на обсуждение министров иностранных дел", - заявил Боррель.

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