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Главы МИД ЕС 13 декабря в Брюсселе обсудят ситуацию в Украине

Главы МИД ЕС 13 декабря в Брюсселе обсудят ситуацию в Украине Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 13 декабря обсудят ситуацию вокруг Украины.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 17:35
Главы МИД ЕС 13 декабря в Брюсселе обсудят ситуацию в Украине

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 13 декабря обсудят ситуацию вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

По его словам, главы МИД по итогам обсуждений планируют сформулировать общую позицию.

"Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече глав МИД ЕС (13 декабря – ред.)... После этой встречи мы объявим о нашем решении или нашем мнении по тому, как реагировать на возможную агрессию или вторжение", - сказал он.

Стано также напомнил, что в отношении России в связи с ситуацией по Украине действуют санкции ЕС, которые периодически могут пересматриваться в зависимости от "поведения России".

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