Главы МИД Дании и Китая подписали новую программу партнерства

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен встретился в Пекине с главой МИД Китая Ван И. Итогом встречи стало подписание новой рабочей программы с акцентом на вопросы климата, энергетики, окружающей среды, устойчивого производства продовольствия,

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен встретился в Пекине с главой МИД Китая Ван И. Итогом встречи стало подписание новой рабочей программы с акцентом на вопросы климата, энергетики, окружающей среды, устойчивого производства продовольствия, здоровья и зеленого судоходства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД Дании.

Нынешняя программа стала дополненным продолжением предыдущей, которая была подписана в 2017 году.

"Новая рабочая программа - хорошая новость как для климата, так и для датского экспорта. Она является продолжением соглашения о партнерстве, которое мы заключили с Китаем в 2008 году и которое, если оглянуться назад, оказалось слишком широким. Теперь мы сфокусировали наше сотрудничество на том, что нас объединяет: климат, энергетика, окружающая среда и здоровье. Датские компании являются лидерами в экологически чистых и устойчивых решениях, которые в настоящее время пользуются спросом в Китае и могут сократить выбросы углекислого газа", - прокомментировал Расмуссен.