Главы МИД четырех европейских стран приедут в Украину

Главы МИД Австрии, Германии, Словакии и Чехии приедут сегодня в Украину. Дипломаты планируют встретиться с украинским руководством, а также посетить линию соприкосновения в Донбассе.

Главы МИД Австрии, Германии, Словакии и Чехии приедут сегодня в Украину. Дипломаты планируют встретиться с украинским руководством, а также посетить линию соприкосновения в Донбассе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок продлится два дня и станет вторым с начала года. В Киеве у нее запланированы встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ключевыми темами переговоров, по информации украинского внешнеполитического ведомства, станут координация усилий в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция), воплощение "комплексного пакета сдерживания России", развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности.

Отдельно темой визита Бербок обозначена "активизация диалога по исторической ответственности Германии перед Украиной", но не уточняется, о чем именно пойдет речь. В программе министра также указано посещение военного госпиталя в Киеве, который финансируется германской стороной, после чего она отправится в Запорожье. Оттуда Бербок поедет на линию соприкосновения.

На Украине 7-8 февраля также будут находиться главы МИД Чехии, Словакии и Австрии Ян Липавский, Иван Корчок и Александер Шалленберг. По словам чешского министра, целью поездки является поддержка Украины в ситуации на ее восточной границе. В МИД Украины подчеркнули, что это "первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата (форма регионального сотрудничества трех стран - ред.)