Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии посетят Украину

Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии посетят Украину с рабочим визитом в период с 7 по 8 февраля.
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"Седьмого и восьмого февраля министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок совершат совместный визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата ставит цель продемонстрировать солидарность с нашим государством", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
Отмечается, что дипломаты проведут переговоры, ключевыми темами которых станет дальнейшая поддержка Украины, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности Украины.