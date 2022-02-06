Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии посетят Украину

Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии посетят Украину с рабочим визитом в период с 7 по 8 февраля.

Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии посетят Украину с рабочим визитом в период с 7 по 8 февраля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщила в субботу пресс-служба украинского МИД.

"Седьмого и восьмого февраля министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок совершат совместный визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата ставит цель продемонстрировать солидарность с нашим государством", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.

Отмечается, что дипломаты проведут переговоры, ключевыми темами которых станет дальнейшая поддержка Украины, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности Украины.