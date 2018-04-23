Главы МИД "большой семерки" и Могерини проведут переговоры

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по внешней и оборонной политике Федерика Могерини примет участие во встрече глав МИД стран "большой семерки" в Торонто, власти ЕС ожидают дискуссий по вопросам Сирии, Украины, России, Ирана и Корейского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении пресс-службы Могерини.

"Дискуссии будут сосредоточены на наиболее актуальных международных вопросах, в том числе на Сирии, накануне второй брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии и региона 24-25 апреля, сопредседателями которой станут ЕС и ООН", — сказано в сообщении.

Ожидается также, что Могерини проведет ряд двусторонних встреч в рамках министерской встречи.