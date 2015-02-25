Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Как сообщает Report, по итогам встречи глава МИД Азербайджана заявил журналистам, что стороны в формате один-на-один и в расширенном составе обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, текущую ситуацию относительно нагорно-карабахского урегулирования, ситуацию в регионе, энергетическое сотрудничество.

"С точки зрения экономики есть ряд совместных проектов, например, проект Баку-Тбилиси-Карс. В этом году этот проект будет сдан в эксплуатацию, и я думаю, что это большой стратегический проект, который принесет пользу странам-участницам", - заявил Э. Мамедъяров.

Глава МИД Турции в свою очередь отметил высокий уровень отношений между двумя странами, крепкое сотрудничество с "братским" азербайджанским народом.

Он отметил, что Азербайджан и Турция готовы продолжать развитие сотрудничества и реализовывать совместные проекты. М. Чавушоглу напомнил, что в этом году будет открыт проект Баку-Тбилиси-Карс, отметил важность реализации энергетического проекта TANAP.

Он отметил, что его официальный визит в Баку совпал с печальной датой - годовщиной трагедии в Ходжалы. Он выразил соболезнования азербайджанскому народу и всем, кто потерял своих близких в результате этой трагедии: "Мы соболезнуем и разделяем горе азербайджанского народа", - заявил М. Чавушоглу.

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Глава МИД Турции заявил, что Анкара поддерживает все усилия Азербайджана по мировому признанию Ходжалинского геноцида: "Мы поддерживаем все усилия по признанию Ходжалинского геноцида во всем мире. По данному вопросу проводится активная работа. Мир должен увидеть, что совершила Армения на оккупированных территориях Азербайджана". М. Чавушоглу отметил, что 26 февраля вместе с президентом Азербайджана он посетит памятник жертвам трагедии в Ходжалы.

Комментируя вопрос о приглашении Азербайджана на саммит G20, который в этом году пройдет в Анталье, М. Чавушоглу заявил следующее: "Проведение в Анталье подобного мероприятия важно для Турции. На нем будут обсуждены экономические вопросы и развитие бедных стран; техническая подготовка к нему продолжается, мы пригласили Азербайджан. Участие Азербайджана в саммите G20 в Анталье окажет поддержку и Турции."