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Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли в Киев с необъявленным визитом

Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли в Киев с необъявленным визитом Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг прибыл с ранее не объявленным визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Другие страны
20 июля 2022 г. 11:42
Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг прибыл с ранее не объявленным визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду телеканал Puls 24.

По данным телеканала, вместе с Шалленбергом на Украину приехали министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и глава МИД Чехии Ян Липавский. В программе министров значится встреча с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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Версия на азербайджанском языке Avstriya, Slovakiya və Çexiyanın xarici işlər nazirləri Kiyevdə səfərdədir
Версия на английском языке Austrian, Slovak, Czech FMs arrive in Kyiv on unannounced visit

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