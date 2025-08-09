Главы МИД Армении и Индии обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Отмечается, что министр иностранных дел Индии поздравил по случаю важного достижения и выразил поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Министры подтвердили свою готовность к дальнейшему развитию партнерства на двусторонней основе и на международных площадках", - говорится в сообщении.