 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главы МИД арабских стран обсудят ситуацию в Йемене

    Министры обсудят вопрос подготовки к саммиту Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) соберутся 29 апреля в Эр-Рияде для подготовки саммита региональной организации, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.  

    Помимо подготовки встречи в верхах, которая пройдет в саудовской столице 5 мая, главы внешнеполитических ведомств обсудят развитие ситуации в регионе и в Йемене.

    Саммит глав аравийских монархий будет посвящен предстоящей встрече 13-14 мая лидеров стран с президентом США Бараком Обамой. На ней, по сообщению пресс-службы Белого дома, будут обсуждаться вопросы партнерства и безопасности на Ближнем Востоке.

    Ожидается, что в первый день встреча с лидерами Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и ОАЭ пройдет в главной резиденции американского президента в Вашингтоне, а на следующий день - в Кэмп-Дэвиде в штате Вирджиния.

    Операция "Буря решимости" против шиитской группировки "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене началась 26 марта и официально завершилась 21 апреля. Арабскую коалицию возглавила Саудовская Аравия. Участие в операции принимали силы Кувейта, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Египта, Иордании, Марокко и Судана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi