Главы МИД арабских стран обсудят ситуацию в Йемене

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) соберутся 29 апреля в Эр-Рияде для подготовки саммита региональной организации, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Помимо подготовки встречи в верхах, которая пройдет в саудовской столице 5 мая, главы внешнеполитических ведомств обсудят развитие ситуации в регионе и в Йемене.

Саммит глав аравийских монархий будет посвящен предстоящей встрече 13-14 мая лидеров стран с президентом США Бараком Обамой. На ней, по сообщению пресс-службы Белого дома, будут обсуждаться вопросы партнерства и безопасности на Ближнем Востоке.

Ожидается, что в первый день встреча с лидерами Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и ОАЭ пройдет в главной резиденции американского президента в Вашингтоне, а на следующий день - в Кэмп-Дэвиде в штате Вирджиния.

Операция "Буря решимости" против шиитской группировки "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене началась 26 марта и официально завершилась 21 апреля. Арабскую коалицию возглавила Саудовская Аравия. Участие в операции принимали силы Кувейта, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Египта, Иордании, Марокко и Судана.