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Главы МИД Афганистана и Пакистана обсудили нападение на посольство

Главы МИД Афганистана и Пакистана обсудили нападение на посольство Министр иностранных дел во временном афганском правительстве, сформированном захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан", Амир Хан Моттаки провел в пятницу телефонный разговор с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 03:29
Главы МИД Афганистана и Пакистана обсудили нападение на посольство

Министр иностранных дел во временном афганском правительстве, сформированном захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан", Амир Хан Моттаки провел в пятницу телефонный разговор с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в социальной сети Twitter пресс-секретарь МИД радикалов Абдул Кахар Балхи.

По его словам, Моттаки обсудил со своим собеседником нападение на посольство Пакистана в Кабуле, заверив его, что талибы намерены "уделить особое внимание безопасности дипломатической миссии, а также найти виновных в инциденте и привлечь их к ответственности".

Со своей стороны пакистанский министр отметил, что "инциденты такого рода не испортят отношения" между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan və Pakistan XİN rəhbərləri səfirliyə hücumu müzakirə ediblər

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