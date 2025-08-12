О нас

Главы МИД 27 государств требуют от Израиля предоставить условия для помощи населению Газы  

Главы МИД 27 государств требуют от Израиля предоставить условия для помощи населению Газы   Страдания гражданского населения в Газе достигли невообразимого уровня, что требует срочных действий, чтобы остановить голод.
12 августа 2025 г. 19:15
Главы МИД 27 государств требуют от Израиля предоставить условия для помощи населению Газы  

Страдания гражданского населения в Газе достигли невообразимого уровня, что требует срочных действий, чтобы остановить голод.

Как сообщает европейское бюро Report, с таким заявлением выступили руководители внешнеполитических ведомств 27 государств, еврокомиссары Хаджа Лабиб, Дубравка Шуица и глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Документ подписали Австралия, Бельгия, Канада, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Из-за ограничительных новых требований к регистрации крупные международные НПО могут быть вынуждены в ближайшее время покинуть оккупированные палестинские территории, что еще больше ухудшит гуманитарную ситуацию, говорится в заявлении.

"Мы призываем правительство Израиля предоставить разрешение на все поставки помощи международных НПО, разблокировать деятельность важнейших гуманитарных организаций", - указывают подписавшие документ.

Они потребовали немедленных конкретных шагов для обеспечения безопасного и широкого доступа для ООН, международных НПО и гуманитарных партнеров в анклав: "Все переходы и маршруты должны использоваться для обеспечения потока помощи в Газу, включая продовольствие, палатки, топливо, чистую воду, лекарства и медицинское оборудование. Следует воздержаться от обстрелов пунктов распределения, а гражданские лица, гуманитарные работники и медицинский персонал должны быть защищены".

