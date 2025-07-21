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Главы МИД 25 стран призвали Израиль снять ограничения на доставку помощи в Газу

Главы МИД 25 стран призвали Израиль снять ограничения на доставку помощи в Газу Главы МИД 25 стран и комиссар Европейского союза по вопросам равенства, готовности и управления кризисами Аджа Лябиб призвали Израиль прекратить войну в секторе Газа и разрешить доставку туда гуманитарной помощи.
Другие страны
21 июля 2025 г. 18:47
Главы МИД 25 стран призвали Израиль снять ограничения на доставку помощи в Газу

Главы МИД 25 стран и комиссар Европейского союза по вопросам равенства, готовности и управления кризисами Аджа Лябиб призвали Израиль прекратить войну в секторе Газа и разрешить доставку туда гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном МИД Соединенного Королевства.

"Мы, нижеподписавшиеся, объединяемся с простым и неотложным призывом: война в Газе должна закончиться немедленно. Модель доставки гуманитарной помощи, используемая израильским правительством, опасна, подпитывает нестабильность и лишает жителей Газы человеческого достоинства, - отмечается в тексте. - Мы призываем израильское правительство немедленно снять ограничения на доставку гуманитарной помощи и срочно обеспечить возможность ООН и гуманитарным неправительственным организациям выполнять свою спасательную работу безопасно и эффективно".

Подпись под документом поставили главы МИД Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Исландии, Ирландии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии, а также упомянутая комиссар ЕС.

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Версия на азербайджанском языке 25 ölkə İsraili Qəzzaya humanitar yardımın çatdırılmasına qoyulan məhdudiyyətləri qaldırmağa çağırıb

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