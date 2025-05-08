О нас

Лидеры КНР и РФ обсудили вопросы экономики, политики и безопасности

Лидеры КНР и РФ обсудили вопросы экономики, политики и безопасности Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопросы экономических связей, политики и безопасности.
Другие страны
8 мая 2025 г. 15:21
Лидеры КНР и РФ обсудили вопросы экономики, политики и безопасности

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в четверг в Москве обсудили вопросы экономических связей, политики и безопасности.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Главы государств приняли заявление по дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами.

Путин подчеркнул, что отношения РФ и КНР не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры, а переговоры прошли в теплой и конструктивной атмосфере.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Chinese, Russian leaders discuss economy, politics and security issues
Версия на азербайджанском языке Çin və Rusiya liderləri iqtisadiyyat, siyasət və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

Самое важное

Во дворце Гюлистан состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
ФотоВо дворце "Гюлистан" состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
7 мая 2025 г. 20:42
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
6 мая 2025 г. 19:00
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
6 мая 2025 г. 18:52
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
6 мая 2025 г. 18:51
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
6 мая 2025 г. 18:45
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
3 мая 2025 г. 16:23
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi