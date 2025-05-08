Лидеры КНР и РФ обсудили вопросы экономики, политики и безопасности

Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопросы экономических связей, политики и безопасности.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в четверг в Москве обсудили вопросы экономических связей, политики и безопасности.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Главы государств приняли заявление по дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами.

Путин подчеркнул, что отношения РФ и КНР не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры, а переговоры прошли в теплой и конструктивной атмосфере.