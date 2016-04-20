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    Главы Германии, США, Великобритании, Франции и Италии встретятся в Ганновере

    Одной из главных тем встречи станет миграционный кризис в Европе и борьба с ИГ

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Ганновере 25 апреля состоится встреча лидеров Германии, США, Великобритании, Франции и Италии Ангелы Меркель, Дэвида Кэмерона, Барака Обамы, Франсуа Олланда и Маттео Ренци.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя Кабмина Германии Кристиане Вирц.

    Как уточнили в канцелярии британского премьера, одной из главных тем предстоящей встречи станет нынешний миграционный кризис в Европе. Помимо этого, стороны обсудят борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" и текущую ситуацию в Ливии.

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