Главы Германии, США, Великобритании, Франции и Италии встретятся в Ганновере

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Ганновере 25 апреля состоится встреча лидеров Германии, США, Великобритании, Франции и Италии Ангелы Меркель, Дэвида Кэмерона, Барака Обамы, Франсуа Олланда и Маттео Ренци.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя Кабмина Германии Кристиане Вирц.

Как уточнили в канцелярии британского премьера, одной из главных тем предстоящей встречи станет нынешний миграционный кризис в Европе. Помимо этого, стороны обсудят борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" и текущую ситуацию в Ливии.