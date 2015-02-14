​Главы Германии и Франции обеспокоены ситуацией вокруг Дебальцево

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко, его французской коллега Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспокоены ситуацией вокруг Дебальцево.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Обеспокоенность продолжением военных действий на востоке Украины политики выразили в ходе телефонного разговора.

Собеседники также отметили необходимость выполнения минских договоренностей, начиная с 15 февраля.