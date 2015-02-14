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    ​Главы Германии и Франции обеспокоены ситуацией вокруг Дебальцево

    Политики выразили обеспокоенность в ходе телефонного разговора

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко, его французской коллега Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспокоены ситуацией вокруг Дебальцево.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

    Обеспокоенность продолжением военных действий на востоке Украины политики выразили в ходе телефонного разговора.

    Собеседники также отметили необходимость выполнения минских договоренностей, начиная с 15 февраля.

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