Главы Генштабов Ирака и Турции обсудят совместную борьбу с терроризмом

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Глава Генштаба Ирака Осман Ганими находится с визитом в Турции, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе визита О.Ганими намерен встретиться со своим турецким коллегой генералом армии Хулуси Акаром.

На встрече стороны планируют обсудить вопросы проведения референдума на севере Ирака, шаги по обеспечению территориальной целостности Ирака, а также совместную борьбу с терроризмом.

Отметим, что в курдской автономии на севере Ирака 25 сентября планируется провести "референдум в связи с независимостью". Турция, Ирак, Ирак, США и ряд стран против такого мероприятия и потребовали правительство региона отменить "референдум".