Главы Генштабов ECOWAS 12 августа проведут встречу по Нигеру в Гане

Главы Генштабов вооруженных сил государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) проведут встречу в столице Ганы Аккре в субботу, чтобы обсудить дальнейший план действий для урегулирования ситуации в Нигере.

Главы Генштабов вооруженных сил государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) проведут встречу в столице Ганы Аккре в субботу, чтобы обсудить дальнейший план действий для урегулирования ситуации в Нигере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает RFI.

На встрече продолжится обсуждение плана, принятого на саммите ECOWAS в Абудже в этот четверг.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита в Абудже заявил, что лидеры ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". По его словам, которые привело AFP, начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы уточнить детали. Уаттара подчеркнул, что Кот-д'Ивуар предоставит для операции батальон численностью от 850 до 1 100 человек, что в ней примут участие Бенин, Нигерия и другие страны. Агентство Associated Press в тот же день сообщило, что лидеры военных в Нигере якобы заявили и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить отстраненного президента страны Мохамеда Базума в случае военного вмешательства со стороны соседних государств для восстановления его власти.