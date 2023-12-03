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Главы Генштаба ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля обсудили операцию в Газе

Главы Генштаба ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля обсудили операцию в Газе Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и глава Службы общей безопасности Ронен Бар обсудили планы продолжения операции против палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
3 декабря 2023 г. 08:43
Главы Генштаба ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля обсудили операцию в Газе

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и глава Службы общей безопасности Ронен Бар обсудили планы продолжения операции против палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщило издание Yedioth Ahronoth.

Халеви произвел с Баром оценку текущей ситуации, подтвердив планы по продолжению военных операций под руководством Южного командования ЦАХАЛ, отмечает газета. "Военные сосредоточены на ликвидации ХАМАС и создании условий для возвращения пленных", - приводит издание слова начальника Генштаба.

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