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Главы финансовых ведомств стран ЕС обсудят использование замороженных активов Банка России

Главы финансовых ведомств стран ЕС обсудят использование замороженных активов Банка России Главы министерств финансов стран ЕС по предложению Группы семи (G7) 5 июня обсудят использование замороженных активов Банка России для помощи Украине.
Другие страны
5 июня 2024 г. 00:11
Главы финансовых ведомств стран ЕС обсудят использование замороженных активов Банка России

Главы министерств финансов стран ЕС по предложению Группы семи (G7) 5 июня обсудят использование замороженных активов Банка России для помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По его информации, министры финансов ЕС проведут видеоконференцию по предложению G7 использовать активы Банка России, замороженные на Западе, чтобы позволить Украине быстро получить кредит в размере около 50 млрд долларов.

Размер кредита еще не согласован в ЕС, но эта сумма была упомянута министром финансов США Джанет Йеллен в качестве возможной после встречи глав финансовых ведомств G7 23-25 мая в Италии, отмечает агентство.

"Я не ожидаю какого-либо конкретного результата после видеоконференции. Я рассматриваю это скорее как проверку температуры перед саммитом лидеров G7 на следующей неделе", - приводит агентство слова высокопоставленного чиновника.

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