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Главы дипведомств стран G7 обсудят 7 апреля ситуацию в Украине

Главы дипведомств стран G7 обсудят 7 апреля ситуацию в Украине Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) обсудят 7 апреля в Брюсселе ситуацию в Украине.
Другие страны
6 апреля 2022 г. 16:23
Главы дипведомств стран G7 обсудят 7 апреля ситуацию в Украине

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) обсудят 7 апреля в Брюсселе ситуацию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

"Глава МИД [Германии Анналена] Бербок приглашает министров иностранных дел завтра на встречу G7. Там, разумеется, тоже в центре внимания будет находиться ситуация в Украине", - сказала Зассе.

Встреча пройдет в рамках заседания руководителей дипведомств стран НАТО. В "семерке" председательствует Германия.

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