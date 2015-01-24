​Главы дипломатий США и Ирана встретились в Давосе

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Главы дипломатий США и Ирана Джон Керри и Мухаммед Зариф встретились в ходе экономического форума в швейцарском Давосе.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в госдепартаменте.

Беседа дипломатов продолжалась около часа. Неясно, смогли ли Керри и Зариф достичь каких-то договоренностей, но известно, что речь вновь шла об иранской ядерной программе.

Выступая на форуме, Зариф подчеркнул, что расширение санкционного режима со стороны США перечеркнет все попытки урегулировать ситуацию на переговорах. Идеи ужесточить санкции также осудил в своем ежегодном обращении к Конгрессу президент Барак Обама.