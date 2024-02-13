Главы ЦРУ и Моссад проведут переговоры в Каире по сделке с ХАМАС

Директор ЦРУ Ульям Бернс и глава разведывательной службы Израиля "Моссад" Давид Барнеа проведут переговоры с египетскими и катарскими чиновниками. На встрече они обсудят возобновление переговоров с палестинским радикальным движением ХАМАС о прекращении ог

Директор ЦРУ Ульям Бернс и глава разведывательной службы Израиля "Моссад" Давид Барнеа проведут переговоры с египетскими и катарскими чиновниками. На встрече они обсудят возобновление переговоров с палестинским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает издание The Financial Times.

Предполагается, что встреча состоится в Каире. Она пройдет через неделю после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение ХАМАС о временном перемирии, назвав условия "бредовым".

По мнению диписточников, предстоящая встреча может говорить о том, что израильский премьер вновь открыт для переговоров.

Сообщения о готовящейся поездке Бернса в Каир также подтверждает со ссылкой на источник среди американских дипломатов The New York Times.