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Главы четырех государств отправились в Киев

Главы четырех государств отправились в Киев Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Алар Карис и Анджей Дуда отправились в Киев.
Другие страны
13 апреля 2022 г. 08:50
Главы четырех государств отправились в Киев

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Алар Карис и Анджей Дуда отправились в Киев.

Как передает Report, об этом Twitter сообщил президент Литвы.

"Мы отправляемся в Киев с месседжем сильной политической поддержки и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу", - отметил Гитанас Науседа.

Ранее состоялась встреча президента Литвы Гитанаса Науседы, президента Латвии Эгилса Левитса и президента Польши Анджея Дуды.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал встречу с коллегами в Twitter важной региональной встречей.

"На повестке дня: усиление безопасности восточного крыла НАТО, поддержка Украины, дополнительная пропаганда членства Украины в Евросоюзе, ужесточение санкций против России. Единство - наша сила".

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Версия на английском языке Leaders of four countries leave for Kyiv
Версия на азербайджанском языке ФотоAvropanın 4 ölkəsinin prezidenti Ukraynaya yola düşüb

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