Главы четырех государств отправились в Киев

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Алар Карис и Анджей Дуда отправились в Киев.
Как передает Report, об этом Twitter сообщил президент Литвы.
"Мы отправляемся в Киев с месседжем сильной политической поддержки и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу", - отметил Гитанас Науседа.
Ранее состоялась встреча президента Литвы Гитанаса Науседы, президента Латвии Эгилса Левитса и президента Польши Анджея Дуды.
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал встречу с коллегами в Twitter важной региональной встречей.
"На повестке дня: усиление безопасности восточного крыла НАТО, поддержка Украины, дополнительная пропаганда членства Украины в Евросоюзе, ужесточение санкций против России. Единство - наша сила".